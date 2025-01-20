Свыше 86 млрд рублей сэкономили московские заказчики в 2024 году на госзакупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 86 миллиардов рублей смогли сэкономить столичные заказчики в 2024 году на госзакупках с помощью высокой конкурентности и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров). Об этом заявила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, в большинстве конкурентных процедур участвует не менее 4 поставщиков. Благодаря этому создается высокий уровень конкуренции, который приводит к уменьшению начальных максимальных цен контрактов в процессе торгов.

Также заказчики смогли сэкономить с помощью экспертизы начальных максимальных цен договоров, которая позволяет городу снижать расходы бюджета и вводит практику расчета обоснованной стоимости. В прошлом году эксперты выдали 2,7 тысячи подобных заключений, уточнила Багреева.

Экспертиза цен осуществляется в отношении контрактов, стоимость которых превышает 30 миллионов рублей и соответствует Федеральному закону № 44-ФЗ. Для договоров начальная стоимость для экспертизы составляет 50 миллионов рублей и выше (в случае закупки по федеральному закону № 223-ФЗ).

Между тем за первые 10 месяцев 2024 года компании и организации в Москве приобрели у представителей малого бизнеса товары, услуги и работы на общую сумму 552,6 миллиарда рублей. Вовлечение малого бизнеса в госзакупки – один из главных векторов развития соответствующей системы в столице, что способствует постоянному увеличению объема закупок.

Наибольшим спросом среди столичных заказчиков пользовались услуги по улучшению общественных пространств, а также работы, связанные с созданием и ремонтом дорог, прокладкой инженерных сетей и установкой небольших конструкций на городских территориях.

