Более 5 тысяч человек посетили зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

Сегодня, 25 января, в спортивном комплексе "Лужники" прошел зимний фестиваль школьного спорта. Всего на мероприятие пришли более 5 тысяч человек.

Участники могли попробовать свои силы в лыжных гонках, покататься на коньках и в других активностях. В рамках фестиваля олимпийская чемпионка Аделина Сотникова провела мастер-класс, в рамках которого смогла научить любителей фигурного катания разным трюкам, а некоторых даже впервые поставила на коньки.

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