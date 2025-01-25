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25 января, 21:30

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Более 5 тысяч человек посетили зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

Более 5 тысяч человек посетили зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках"

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Сегодня, 25 января, в спортивном комплексе "Лужники" прошел зимний фестиваль школьного спорта. Всего на мероприятие пришли более 5 тысяч человек.

Участники могли попробовать свои силы в лыжных гонках, покататься на коньках и в других активностях. В рамках фестиваля олимпийская чемпионка Аделина Сотникова провела мастер-класс, в рамках которого смогла научить любителей фигурного катания разным трюкам, а некоторых даже впервые поставила на коньки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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