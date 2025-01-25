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25 января, 12:30

Спорт

В Москве стартовал Зимний кубок по дрифту

В Москве стартовал Зимний кубок по дрифту

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На территории Центра технических видов спорта "Москва" в Печатниках стартовал Зимний кубок по дрифту. Соревнования собрали как профессиональных пилотов, так и новичков, желающих продемонстрировать свои навыки. Участники выступают на отечественных "Жигулях" и культовых японских автомобилях.

Судья "Российской Дрифт Серии" Владимир Сафонов рассказал, что основными критериями оценки являются угол заноса, точность траектории и стиль прохождения трассы. Особое внимание уделяется агрессивности пилота и его способности управлять машиной в экстремальных условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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