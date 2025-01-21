Железный рыцарь убран со дна Байкала после вмешательства прокуратуры

Фото: телеграм-канал "Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура"

Скульптура железного рыцаря убрана со дна озера Байкал, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера", – уточнили в телеграм-канале ведомства.

Ранее кадры с арт-объектом появились в Сети. Пользователи начали жаловаться, что рыцарь может навредить экологии Байкала. Прокуратура организована проверку.

Выяснилось, что воина со щитом и корабельным колоколом в руках установили члены одного из дайвинг-клубов в 40 метрах от берега в поселке Листвянка.

