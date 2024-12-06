06 декабря, 12:55Происшествия
Суд Москвы приговорил растоптавшего христианский крест блогера к 7 годам колонии
Фото: телеграм-канал "Следком"
Дорогомиловский районный суд Москвы назначил 7 лет колонии блогеру, которого признали виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в незаконном изготовлении и обороте детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Кроме того, блогеру назначили штраф, а также лишили права заниматься администрированием сайтов в течение 8 лет.
Инцидент произошел 12 июля. По версии следствия, обвиняемый, являясь охранником ЧОП "Альтаир", находился в одной из московских школ, где и растоптал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру и транслируя это в прямом эфире.
Кроме того, выяснилось, что блогер распространял в Telegram фото несовершеннолетних, которые не достигли 14-летнего возраста. Изображения были порнографического характера, уточнили следователи. На него завели уголовное дело. После того как его задержали и арестовали, злоумышленник принес извинения христианам.
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