Суд Москвы приговорил растоптавшего христианский крест блогера к 7 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил 7 лет колонии блогеру, которого признали виновным в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в незаконном изготовлении и обороте детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Кроме того, блогеру назначили штраф, а также лишили права заниматься администрированием сайтов в течение 8 лет.

Инцидент произошел 12 июля. По версии следствия, обвиняемый, являясь охранником ЧОП "Альтаир", находился в одной из московских школ, где и растоптал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру и транслируя это в прямом эфире.

Кроме того, выяснилось, что блогер распространял в Telegram фото несовершеннолетних, которые не достигли 14-летнего возраста. Изображения были порнографического характера, уточнили следователи. На него завели уголовное дело. После того как его задержали и арестовали, злоумышленник принес извинения христианам.

