Суд в Москве арестовал растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд в Москве заключил под стражу до 17 сентября дагестанского блогера, который растоптал христианский крест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, обвиняемый, являясь охранником ЧОП "Альтаир", находился в одной из московских школ, где и растоптал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру и транслируя это в прямом эфире. Кроме того, выяснилось, что мужчина распространял в Telegram фото несовершеннолетних, которые не достигли 14-летнего возраста. Изображения были порнографического характера, уточнили следователи.

Блогера обвинили в совершении преступлений по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что во время суда мужчина не возражал против ареста. При этом, по материалам дела, в 2022 году злоумышленник отправил через один из мессенджеров три видеофрагмента с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Инцидент произошел 12 июля. Во время прямого эфира в интернете мужчина продемонстрировал, как топчет христианский крест. Как рассказали в СК, он совершил публичные действия, направленные на оскорбление чувств верующих. В связи с этим на него завели уголовное дело. После того как его задержали, злоумышленник принес извинения христианам.

