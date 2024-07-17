СК возбудил дело против растоптавшего христианский крест блогера в Москве

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Уголовное дело завели против блогера, который в Москве во время прямого эфира растоптал христианский крест. Об этом сообщили в пресс-службе в ГСУ СК России по столице.

Следствие установило, что инцидент произошел 12 июля. В ведомстве отметили, что подозреваемый продемонстрировал во время трансляции то, как топчет христианский крест, совершив таким образом публичные действия, направленные на оскорбление чувств верующих. В связи с этим следователи завели дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Сейчас, по информации столичного СК, фигурант уже задержан и в ближайшее время его доставят в отдел на допрос. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательственной базы, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале попросил Генпрокуратуру и МВД назначить ему наказание по всей строгости закона.

"Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца!" – заявил он.

Хинштейн добавил, что мужчина снял ролик, "прикрываясь выдуманным ником в Сети, ибо трус". При этом он также сообщил, что злоумышленник уже записал видео с извинениями, сказав, что крест он топтал в целях самозащиты.

Ранее сотрудники полиции задержали женщину, которая украла икону преподобного Гавриила из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурантка хотела при помощи иконы решить проблемы со здоровьем своего сожителя.

Икону уже изъяли у женщины и вернули в храм. Следователи завели дело по статье "Кража". Пока женщина находится под подпиской о невыезде.

