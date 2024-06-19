Суд арестовал мужчину, затушившего свечи в храме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал 20-летнего мужчину, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих в храме на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СКР.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года", – добавили там.

По версии следствия, обвиняемый 18 июня пришел в одну из церквей на территории ЮЗАО города. С целью оскорбить чувства православных верующих он погасил свечи, а затем ударил одну из прихожанок, уверены сотрудники ведомства.

Позднее гражданина Таджикистана задержали, рассказывали ранее в СК. Против него возбудили уголовное дело по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Следственные мероприятия продолжаются, добавляли в СКР.

