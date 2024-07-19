Растоптавшему христианский крест уроженцу Дагестана предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уроженцу Дагестана, который растоптал христианский крест, предъявлено обвинение по факту оборота детской порнографии. Он также является фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих, сообщает столичный главк СК России в телеграм-канале.

По данным ведомства, правоохранители осмотрели место проживания мужчины и изъяли мобильный телефон, в котором позже нашли фото и видео, содержащие детскую порнографию. Возбуждено уголовное дело по статье "Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы, устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям.

Инцидент произошел 12 июля. Во время прямого эфира в интернете мужчина продемонстрировал, как топчет христианский крест. Как рассказали в СК, он совершил публичные действия, направленные на оскорбление чувств верующих. После задержания его направили в отдел для допроса.