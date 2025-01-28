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28 января, 08:00

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В Московском зоопарке показали видео с малайской медведицей Звездочкой

В Московском зоопарке показали видео с малайской медведицей Звездочкой

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Московский зоопарк впервые опубликовал видео с малайской медведицей Звездочкой. На кадрах малышка осваивает свое новое жилище: она обследует игровую комнату, забирается под потолок и пробует на зуб игрушки.

Специалисты отмечают, что у Звездочки отличная координация и прекрасная физическая форма. Медведицу привезли в столицу в январе, но пока ее не пускают к посетителям, чтобы избежать стресса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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