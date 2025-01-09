Жители подмосковных Химок рассказали о нападении собак на людей

Фото: телеграм-канал "ЧП Химки"

Агрессивные собаки напали на трех человек в ЖК "Маяк" в подмосковных Химках. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий местной жительницы.

По словам женщины, людей атакуют две собаки, одна из которых похожа на волка. Она также заявила, что засняла один из моментов нападения, во время которого мужчина вышел гулять с кошкой, а псы укусили его за руку.

Другие нападения тоже были зафиксированы, но уже на камеру видеонаблюдения. Один из пострадавших попал в больницу.

Чтобы избежать повторных атак со стороны животных, жильцы вызвали кинологов. Однако на вызов никто не приехал, уточнила местная жительница. В результате они при поддержке Росгвардии смогли запереть собак в подъезде.

"Их заманили как-то в подъезд и наручниками заперли дверь с двух сторон, чтобы ни с улицы, ни при выходе на улице, никто из жильцов не входил и не выходил", – добавила женщина.

Как сообщил RT источник в полиции, у этих псов есть хозяин, которого теперь могут привлечь к административной ответственности. Правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее уголовное дело было возбуждено после нападения стаи собак на 12-летнюю школьницу в Якутии. Бродячие собаки напали на девочку в поселке Чульман.

У ребенка выявили укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, позднее она скончалась.

