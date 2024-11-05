Агрессивный алабай набросился на хозяина в Иркутский области

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Агрессивный алабай сорвался с цепи и набросился на хозяина в Тайшетском районе Иркутской области, после чего мужчина вызвал полицию, спрятавшись в доме, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное УМВД.

Мужчина смог спрятаться от собаки в доме, но не мог выйти из него. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, столкнулись с агрессивным псом, который попытался напасть и на них. Чтобы остановить собаку, полицейские были вынуждены применить оружие.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Ранее уголовное дело возбудили после нападения стаи собак на 12-летнюю школьницу в Якутии. Бродячие собаки напали на девочку в поселке Чульман 7 октября.

У ребенка выявили укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, позднее она скончалась.