Столичные ученые нашли способ продления жизни домашних животных

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Московские ученые разработали инновационный способ сохранения стволовых клеток, позволяющий продлить жизнь домашним животным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Российская биотехническая компания, специализирующаяся на разработке регенеративной ветеринарной медицины, создала криобанк. Он сохраняет стволовые клетки животных, которым противопоказано использование фармпрепаратов на основе донорского биоматериала.

По данным пресс-службы, аутологичные клетки животного-пациента собираются во время плановых операций, что позволяет избежать дополнительных медицинских вмешательств. Затем из фрагмента ткани в лаборатории выделяются стволовые клетки, из которых создается биоветеринарный клеточный препарат. Его можно использовать как местно, так и внутривенно, в зависимости от типа заболевания.

Новая технология препятствует отмиранию тканей, купирует воспалительный процесс, способствует заживлению травмы и регенерирует соединительную ткань, пояснили в департаменте.

Ранее ученые в Южной Корее изучили действие препарата IU1 и выяснили, что он может замедлять старение и предотвращать возрастные заболевания. Во время экспериментов с участием плодовых мушек исследователи обнаружили, что вещество препарата не только способствует укреплению мышц, но и продлевает жизнь насекомых. Такие же результаты были получены при исследовании человеческих клеток.