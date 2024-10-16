Autophagy: ученые разработали препарат, который предотвращает старение и продлевает жизнь

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Ученые университета Чунг-Анг в Южной Корее изучили действие препарата IU1 и обнаружили, что он может замедлять старение и предотвращать возрастные заболевания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на научный журнал Autophagy.

С возрастом клетки начинают работать хуже, что может привести к развитию заболеваний. Но, по мнению ученых, использование IU1 может помочь замедлить процесс старения клеток и улучшить качество жизни пожилых людей.

В процессе исследований с участием плодовых мушек исследователи обнаружили, что вещество препарата не только способствует укреплению мышц, но и продлевает жизнь насекомых. Аналогичные результаты были получены и в экспериментах с клетками человека.

Так, исследование может послужить отправной точкой для создания действенных способов предотвращения возрастных болезней.

Ранее группа австралийских ученых открыла новый тип клеток EndoMac, которые способны улучшить восстановление и формирование тканей. На нынешнем этапе изучения авторы работы считают, что такие клетки обладают огромным потенциалом в регенерации тканей, например при диабете, когда организму критически важно оперативно восстанавливать повреждения сосудов.

У открытия есть все шансы дать медицине такой же мощный толчок, каким стало обнаружение стволовых клеток. Сегодня их используют практически во всех сферах, теоретически они позволяют восстановить любой орган.