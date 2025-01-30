Daily Mail: покойник начал моргать во время своих похорон в Доминикане

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Покойник начал моргать в гробу во время траурной церемонии в Доминикане. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Родственники усопшего заметили, как лежащий в гробу мужчина открыл глаза и несколько раз моргнул. Некоторые присутствующие предположили, что мужчина на самом деле не умер и начал приходить в себя. После этого его близкие позвонили в скорую.

Ролики, снятые во время траурной церемонии, появились в интернете. По мнению комментаторов, мужчина действительно был жив, однако другие объяснили движение век посмертными изменениями в тканях и мышцах.

Сами участники церемонии прощания не уточнили состояние мужчины.

Ранее в Таиланде мужчина, вернувшийся домой с заработков, попал на собственные похороны. По данным СМИ, правоохранители расследовали смерть неизвестного, который замерз на улице. В результате они пришли к выводу, что умер мужчина по имени Пхет из провинции Саконнакхон. Его семье сообщили о трагедии и посоветовали подготовить церемонию похорон.