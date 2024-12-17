В Китае мужчина чуть не умер при выполнении домашней работы с сыном

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В Китае мужчина едва не умер от сердечного приступа, который получил во время выполнения домашнего задания с сыном, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина помогал сыну выполнить задания для поступления в старшие классы. Сообщается, что развитие ишемической болезни сердца на фоне стресса стало причиной приступа.

Это не первый подобный инцидент в Китае, где уже с ранних лет начинается соперничество за место в престижном учебном заведении. Родители в этой стране часто оказывают давление на своих детей, заставляя их усердно учиться, чтобы они могли поступить в престижные учебные заведения.

Ранее в Китае беременная женщина со схватками не смогла завести автомобиль из-за обновления системы, из-за чего ей пришлось вызвать такси до родильного дома. В тот момент рядом с ней находился супруг.

К паре не смогла приехать и машина скорой помощи, из-за того что проезд к их дому был перекрыт другими автомобилями. В результате женщине пришлось пройти часть пути пешком.