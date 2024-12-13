SCMP: в Китае беременная женщина не смогла завести умный автомобиль из-за обновления ОС

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В Китае беременная женщина со схватками не смогла завести автомобиль из-за обновления системы, из-за чего ей пришлось вызвать такси до родильного дома, передает South China Morning Post.

Супруг женщины случайно запустил обновление системы, которое было предложено на экране автомобиля. Программа внедорожника Li Auto показывала, что до завершения обновления оставалась 51 минута. Тогда мужчина обратился в службу поддержки клиентов компании, чтобы отменить обновление, но ему сказали, что процесс необратим.

Кроме того, к паре не смогла приехать машина скорой помощи, из-за того, что проезд к их дому был перекрыт другими автомобилями. В результате женщине пришлось пройти часть пути пешком, а затем добираться до родильного дома на такси. Ее муж рассказал, что из-за стресса и быстрой ходьбы женщины у плода участилось сердцебиение.

Медики провели кесарево сечение. Спустя некоторое время мужчина сообщил, что состояние его супруги и новорожденной дочери хорошее.

Тем временем представители Li Auto сообщили о начале расследования этого случая. Они отметили, что владельцы автомобилей уведомляются перед началом обновления и могут выбрать, начать его немедленно или отложить. По их словам, после начала обновления его нельзя остановить по соображениям безопасности.

Ранее в Китае врачи обнаружили в носовой полости 23-летнего мужчины игральную кость. Она находилась в носу около 20 лет. Мужчина обратился к врачам с жалобами на хроническое чихание и насморк, от которых он страдал на протяжении длительного времени.

Как предполагает сам мужчина, игральная кость могла случайно попасть ему в нос, когда ему было около трех или четырех лет. При этом, отмечают врачи, кость могла упасть в дыхательные пути, что потенциально привело бы к удушью.