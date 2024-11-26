SCMP: житель Китая 20 лет жил с игральной костью в носу

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В Китае врачи обнаружили в носовой полости 23-летнего мужчины игральную кость. Она находилась в носу около 20 лет, пишет RT со ссылкой на South China Morning Post.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на хроническое чихание и насморк, от которых он страдал на протяжении длительного времени. В результате назальной эндоскопии выяснилось, что у него в носу застряла двухсантиметровая игральная кость. Она находилась в нижнем носовом проходе и была частично разъедена.

Как предполагает сам мужчина, игральная кость могла случайно попасть ему в нос, когда ему было около трех или четырех лет. При этом, отмечают врачи, кость могла упасть в дыхательные пути, что потенциально привело бы к удушью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стоматолог потерял во рту пациента иглу от шприца. Специалист не смог извлечь ее самостоятельно и отправил мужчину домой. Уже в отделении неотложной помощи больницы ему сделали рентген и смогли извлечь иглу.

Для этого мужчине пришлось удалить зуб и сделать на десне порядка 100 надрезов.