WOB: жительница Таиланда 18 лет страдала от болей из-за врачей, оставивших в ней иглу

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Жительница Таиланда 18 лет терпела боль из-за врачей, которые оставили в ней иглу, передает World of Buzz.

По словам пациентки, 18 лет назад во время родов врачи в процессе наложения швов уронили иглу во влагалище и решили оставить ее внутри, так как опасались сильного кровотечения. Все это время женщина испытывала боль и о ее причине узнала лишь год назад, когда сделала рентген. Медики провели три операции, но иглу так и не смогли вытащить.

В СМИ подчеркнули, что врачи пообещали помочь женщине с лечением, однако в соцсетях пользователи раскритиковали медучреждение, призвав женщину направить иск в суд против врача за длительные мучения.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы вытащили из уха 69-летнего мужчины обломок спички, который застрял там после самостоятельной прочистки слухового прохода. Диагностика выявила у пациента гнойный отит и полипы среднего уха. Во время операции медики извлекли инородное тело, удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе.

