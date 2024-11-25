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25 ноября, 13:07

В мире

В США беременная тройней женщина потеряла память после родов

Фото: today.com

В США 30-летняя женщина, которая была беременна тройней, временно потеряла память после родов, пишет TODAY.

Как говорится в материале издания, Мариса Кристи приехала в больницу на последнем месяце беременности для запланированного кесарево сечения. Операция шла по плану, однако после у матери начались конвульсии, ее сердце остановилось. Оказалось, что у женщины произошла эмболия амниотической жидкости (ЭАЖ), когда та попадает в кровь и вызывает аллергическую реакцию. В 80–85% случаев такое осложнение смертельно.

Врачи провели реанимационные мероприятия и подключили женщину к системе искусственного жизнеобеспечения, чтобы избежать повреждения мозга. Всего Кристи провела 45 минут в состоянии клинической смерти. Женщина очнулась спустя неделю и не узнала тройняшек, забыв о родах.

Как отмечает издание, со временем Кристи установила с детьми материнскую связь.

Ранее в США мужчина узнал родную мать во владелице любимой пекарни. Вамарр Хантер из Чикаго узнал в 35 лет, что вырос в приемной семье, а после сделал тест ДНК, найдя свою биологическую мать. Когда они встретились, мужчине пришлось взять управление заведением на себя. Сейчас они продолжают управлять пекарней вместе.

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