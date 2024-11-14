ABC 7: мужчина узнал родную мать во владелице любимой пекарни

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Вамарр Хантер из Чикаго (США) узнал в 35 лет, что он вырос в приемной семье, а после, сделав тест ДНК, обнаружил, что его биологическая мать работает в пекарне, которую он посещал несколько лет. Об этом сообщает ABC 7.

По данным компании, которая провела тест ДНК для Хантера, он жил с биологической матерью Ленор Линдси в одном районе. Линдси владела пекарней, а у Хантера был опыт в выпечке.

Когда они встретились, мужчине пришлось взять управление заведением на себя: у Линдси возникли проблемы со здоровьем. Сейчас они продолжают управлять пекарней вместе.

Линдси сообщила, что Хантер появился на свет, когда ей было 17 лет. Она была слишком юна и решила отказаться от ребенка. Теперь, когда мужчина встретился с матерью, он узнал, что у него есть еще и сестра.

"Что вы можете сделать – так это правильно использовать то время, которое у вас есть", – рассказал Хантер.

У него уже есть планы на заведение. Его цель – сделать пекарню Линдси семейным бизнесом. После выхода на пенсию он намерен передать пекарню одному из своих четверых детей.

Ранее пара из Китая нашла своего сына, отданного бабушкой, спустя 37 лет. В 1986 году женщина родила ребенка в Вэйнане провинции Шэньси. Он стал третьим в семье. Через день после рождения внука бабушка отдала его мужчине по фамилии Чжао, который ей за это заплатил.

В 2009 году полиция Китая создала большую базу данных ДНК, собрав образцы крови у пар, чьи дети пропали. В итоге ребенок встретился со своими биологическими родителями.