Усыпленные в США белка Пинат и енот Фред не болели бешенством

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Известные в Сети белка по кличке Пинат и енот Фред, которых недавно усыпили из-за угрозы бешенства, не были опасны для человека, следует из их тестов на выявление соответствующего заболевания. Об этом рассказал глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти действовали четко по алгоритму, когда узнали, что животные из дикой природы жили с семьей без разрешения департамента охраны окружающей среды. При этом Мосс допустил, что животных могли усыпить поспешно и за ними можно было понаблюдать пару дней прежде, чем переходить к более решительным мерам.

Также чиновник указал на незнание о том, что белка и енот были любимцами в социальных сетях.

Пинат и Фред проживали у американца Марка Лонго. В начале ноября сотрудники департамента забрали у него животных из-за жалоб на "потенциально небезопасное содержание". В ведомстве же заявили, что это произошло после того, как к ним поступило множество жалоб на самого хозяина.

Более 20 тысяч пользователей Сети подписали петицию с требованием вернуть Пинат домой и записали видеообращения в поддержку животного. Однако закон штата запрещает содержать диких животных без лицензии.

Буквально через день после изъятия белку и енота усыпили. Это пришлось сделать из-за того, что во время проверки Пинат укусила одного из работников департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка. Сам Лонго написал в соцсетях, что узнал об усыплении позже, чем представители СМИ, и потребовал привлечь представителей власти к ответственности.