NBC News: белку по кличке Пинат усыпили из-за угрозы бешенства

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Ставшую известной в Сети белку по кличке Пинат и енота Фреда, которых недавно забрали у владельцев в США, усыпили из-за угрозы бешенства, говорится в материале NBC News.

Во время проверки белка укусила одного из работников департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка.

При этом хозяева питомцев написали в соцсетях, что они узнали об усыплении позже, чем представители СМИ. Они потребовали привлечь представителей власти к ответственности.

Семь лет назад американец Марк Лонго спас сбитую машиной белку. Мужчина выхаживал животное, а позже выпустил на волю, однако через день белка вернулась. Тогда Лонго оставил ее у себя, дав ей имя Пинат. У белки больше 500 тысяч подписчиков в соцсетях.

Накануне Лонго рассказал, что к нему домой пришли как минимум шесть сотрудников департамента охраны окружающей среды. Они конфисковали Пинат, а также енота по кличке Фред. При этом в ведомстве заявили, что это произошло после того, как к ним поступило множество жалоб на хозяина животного.

Более 20 тысяч пользователей Сети подписали петицию с требованием вернуть Пинат домой и записали видеообращения в поддержку животного. Однако закон штата запрещает содержать диких животных без лицензии.