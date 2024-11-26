Daily Mail: стоматолог потерял иглу от шприца в ротовой полости пациента

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В Великобритании стоматолог делал инъекции обезболивающего и потерял во рту пациента иглу от шприца, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, врач ввел иглу длиной два сантиметра так глубоко, что она отломилась и застряла в полости рта. В итоге специалист не смог извлечь иглу самостоятельно и отправил мужчину домой.

Уже в отделении неотложной помощи больницы ему сделали рентген и смогли извлечь иглу. Для этого ему пришлось удалить зуб и сделать на десне порядка 100 надрезов.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда 18 лет терпела боль из-за врачей, которые оставили в ней иглу. Пациентка рассказала, что во время родов медики в процессе наложения швов уронили иглу во влагалище и решили оставить ее внутри, так как опасались сильного кровотечения.

Все это время женщина испытывала боль и о ее причине узнала лишь год назад, когда сделала рентген. Медики провели три операции, но иглу так и не смогли вытащить.