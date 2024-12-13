МИД КНР: китайский чеснок и представить не мог, что может стать угрозой для США

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала смешными утверждения, что выращенный в Китае чеснок напугал американских политиков, которым, по ее словам, не хватает здравого смысла. Ее высказывание транслирует Reuters.

Таким образом дипломат ответила на заявление сенатора от американского штата Флорида Рика Скотта, посчитавшего угрозой нацбезопасности США китайский чеснок, который якобы выращивается в сточных водах в условиях подневольного труда, а после импортируется в страну.

Официальный представитель МИД КНР отметила, что эти высказывания американского политика вызвали насмешки у китайских пользователей в Сети.

"Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США", – пошутила Мао Нин.

Кроме того, она напомнила, что в США все больше товаров, выпущенных в Китае, начинают квалифицировать как "угроза нацбезопасности". В связи с этим дипломат призвала американских политиков отказаться от стратегии, направленной на сдерживание роста и протекционизма.

Между тем Китай на примере России изучает способы противодействия санкциям Запада. По данным СМИ, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", изучающую воздействие санкций на Москву. Целью такой работы, утверждают журналисты, является "извлечение уроков" из российского опыта смягчения влияния западных ограничений.

КНР, по версии журналистов, опасается, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня США и их союзники могут ввести против Китая санкции, аналогичные тем, что приняты против России из-за украинского конфликта.

