People: в США два ребенка случайно рассыпали прах прадеда и частично съели его

Фото: tiktok.com/MONICA LONG

В американском штате Колорадо два ребенка в возрасте 3 и 2 лет случайно рассыпали и частично съели прах своего прадеда, сообщает издание People.

Мама детей Моника Лонг рассказала, что перед приходом гостей была вынуждена оставить их одних в комнате. По ее словам, она отсутствовала всего четыре минуты, однако, когда вернулась, увидела вокруг малышей кучу неизвестной пыли, которая была в том числе и на их губах.

Женщина отметила, что в тот момент у нее не было времени разобраться, что именно случилось, поэтому она просто убрала пыль и умыла детей. Спустя несколько дней она обнаружила, что контейнер, где должен был находиться прах ее деда, пуст. Тогда она поняла, что пару дней назад ее сыновья случайно рассыпали и съели прах.

"Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать", – призналась женщина.

Лонг рассказала о случившемся своей бабушке, однако та восприняла ситуацию спокойно, отметив, что у нее еще сохранился прах ее покойного мужа.

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