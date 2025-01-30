Водитель заплатит более 13 тысяч долларов за сбитую черепаху в Эквадоре

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Мужчина, который наехал на молодую гигантскую черепаху в Эквадоре, должен выплатить штраф в размере более 13 тысяч долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Primicias, в расположении которого был комментарий руководства национального парка Галапагосских островов.

Инцидент произошел 10 декабря 2024 года на острове Санта-Крус. Управление по охране окружающей среды определило, что автомобилист нарушил правила безопасности в отношении редких животных, в результате чего черепаха погибла.

После этого дирекция национального парка потребовала от мужчины выплатить штраф в размере 13 248 долларов.

Ранее неизвестный водитель сбил насмерть тигра на трассе А-370 Хабаровск – Владивосток и скрылся с места происшествия. Тигр от полученных травм скончался. Тело животного передали специалистам, с места также были изъяты части бампера.

