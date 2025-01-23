Клещи активизировались в Москве из-за оттепели

Клещи проснулись из-за аномально теплой погоды в столичном регионе. Об этом сообщают горожане. Они стали находить паразитов на одежде и домашних животных.

Однако специалисты заверяют, что о настоящем нашествии пока рано говорить. По их словам, клещи просыпаются, когда воздух прогревается выше пяти градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.