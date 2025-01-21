Подача электроснабжения восстановлена в подмосковном Дзержинском

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В подмосковном Дзержинском полностью восстановили подачу электроснабжения. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак в своем телеграм-канале.

"Лично посетил ЦТП на улице Бондарева. Подача тепла и водоснабжения осуществляется в штатном режиме", – написал он.

Как ранее сообщал Пак, в домах по улицам Угрешской, Лесной, Ленина, Шама и Академика Жукова отсутствовали подача воды и электроэнергия. Глава округа Котельники Михаил Соболев также заявлял о проблемах с электричеством в связи с аварией на "Россети Московский регион".