Депутат МГД Головченко: интерес к получению образования в колледже нужно подкреплять

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднее образование в РФ утратило свои позиции в годы экономических потрясений, сейчас следует подкреплять интерес к колледжам. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерия Головченко.

По его словам, в 1990-е и 2000-е жители РФ видели гарантии лишь в дипломе вуза, что негативно сказалось на качестве высшего образования, а также стало причиной оттока из среднего профессионального образования.

"Этот перекос сильно отразился на рынке труда – по всей стране фиксируется дефицит специалистов рабочих специальностей, Москва не исключение. Для того чтобы исправить эту ситуацию, колледжи должны стать действительно интересными, популярными площадками", – поделился Головченко.

В качестве примера он привел Фестиваль колледжей столицы, отметив, что шансы для этого есть. Мероприятие, продолжил Головченко, стало ярким событием, где многие увидели давно знакомые профессии в новом ракурсе.

Депутат МГД добавил, что дрифт-байк и фаер-шоу на фестивале от первокурсников автомобильно-дорожного колледжа были примером того, что привычное направление "ремонт и обслуживание автомобилей" может открывать новые карьерные возможности. Он выразил уверенность, что работа над репутацией колледжей не должна останавливаться.

Головченко отметил, что в Москве значительно расширилась материально-техническая база среднего профессионального образования. По его словам, образовательные программы колледжей помогают предоставлять навыки, необходимые на реальном рынке труда в короткие сроки, готовить специалистов для направлений, которые многие считают профессиями будущего.

Вместе с тем Головченко рассказал, что в рамках модернизации колледжей намерены внедрять принцип мультиспециальности. Во время обучения студенты смогут освоить не одну, а несколько смежных профессий. Это позволит будущему специалисту получить более высокие шансы на рынке труда, а предприниматели получат кадры, которые готовы к изменениям реального сектора. В рамках модернизации среднего образования, уточнил депутат, предусмотрены повышение разрядности и контроль качества.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице реализуют комплекс мер по модернизации системы подготовки профессиональных кадров. По словам мэра, выпускники сами могут выполнять большинство стандартных для своей профессии видов работ.

Кроме того, отметил градоначальник, в ближайшем будущем совместно с работодателями в колледжах улучшат более 230 мастерских и лабораторий, а также создадут порядка 90 новых.