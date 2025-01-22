Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Нога ребенка застряла в эскалаторе на станции "Парк Культуры" Кольцевой линии из-за нарушения техники безопасности и правил пользования метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Инцидент произошел 22 января примерно в 15:10. Родитель проявил неосторожность, а ребенок поставил ногу вплотную к балюстраде, из-за чего его обувь провалилась в проем между ступенями и балюстрадой.

Эскалатор был немедленно остановлен, на место прибыли сотрудники скорой помощи. От госпитализации ребенка его родитель отказался. После произошедшего эскалатор работает штатно, добавили в пресс-службе.

В столичном метрополитене призвали родителей быть внимательными и следить за своими детьми. Гражданам напомнили, что вставать на ограничительные линии и касаться неподвижных элементов эскалатора опасно для жизни и здоровья.

Ранее молодой человек разбил створку турникета на станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской ветки метрополитена. По предварительным данным, он хотел пройти в метро без оплаты проезда. Теперь ему грозит уголовная ответственность за вандализм.

До этого аналогичный случай произошел на входе на станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии. Мужчина подошел к турникету и локтем разбил его. 33-летний фигурант был привлечен к ответственности.

