Организована проверка по факту задержки поезда на станции Ховрино в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По факту задержки поезда на втором главном пути станции Ховрино организована проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Ранее поезда на МЦД-3 в сторону станции Зеленоград-Крюково задерживались по техническим причинам. Максимальное время задержки составов составляло не более 40 минут.

По предварительной информации, причиной задержки стал обрыв контактной сети. В данный момент движение электричек восстановлено, указало ведомство.

Прокуратура проведет проверку соблюдения прав пассажиров и обстоятельств инцидента, оценит действия железнодорожников и при наличии оснований примет меры реагирования, говорится в публикации.