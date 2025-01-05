05 января, 22:08Транспорт
Организована проверка по факту задержки поезда на станции Ховрино в Москве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
По факту задержки поезда на втором главном пути станции Ховрино организована проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Ранее поезда на МЦД-3 в сторону станции Зеленоград-Крюково задерживались по техническим причинам. Максимальное время задержки составов составляло не более 40 минут.
По предварительной информации, причиной задержки стал обрыв контактной сети. В данный момент движение электричек восстановлено, указало ведомство.
Прокуратура проведет проверку соблюдения прав пассажиров и обстоятельств инцидента, оценит действия железнодорожников и при наличии оснований примет меры реагирования, говорится в публикации.
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