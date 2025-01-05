Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда задерживаются по техпричинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда задерживаются по техническим причинам. Об этом пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) сообщила в телеграм-канале.

По данным пресс-службы, в пути следования задерживаются пригородные поезда, в том числе МЦД-3, Ленинградского направления в сторону станции Зеленоград-Крюково. Максимальное время задержки – не более 40 минут.

Специалистами принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, говорится в публикации.

Ранее по техническим причинам задерживались поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Максимальное опоздание составов достигало 30 минут. Проблема затронула электрички, которые следовали в направлении Ленинградского вокзала. В МТППК принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.