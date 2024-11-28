Движение на МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) от Одинцова в направлении Лобни удалось ввести в график. Об этом заявила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

При этом пригородные поезда дальних маршрутов Белорусского направления в направлении Москвы курсируют с отставанием от расписания. Составы следуют с задержкой на 17–30 минут.

"Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек дальних маршрутов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

Утром в четверг, 28 ноября, поезда МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни следовали с увеличенным интервалом. В МЖД объяснили, что это произошло по техническим причинам.

Накануне, 27 ноября, интервалы движения поездов были временно увеличены на Калининской линии столичного метро из-за проверки состава.

