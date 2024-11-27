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27 ноября, 10:15 (обновлено 27.11.2024 11:07)

Транспорт

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Калининской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Калининской линии столичного метро, сейчас движение в графике. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Временное увеличение интервалов движения поездов на восточном участке желтой ветки вводилось из-за проверки состава, уточнили в транспортном ведомстве.

Недавно аналогичные изменения в графике наблюдались и на южном участке Замоскворецкой линии, однако тогда причиной стало нахождение человека на путях.

До этого о временном увеличении интервалов движения вагонов сообщалось и на юго-западном участке Сокольнической линии. Там также один из пассажиров был замечен на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета". Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

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