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00:37

Происшествия

Интервалы движения поездов временно увеличили на Сокольнической линии метро Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы были увеличены из-за человека на путях.

Утром 5 ноября интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на путях. Позже движение восстановили в соответствии с графиком.

В этот же день на станции Ботанический сад Московского центрального кольца (МЦК) сработала пожарная сигнализация, которая не повлияла на движение поездов. Дежурный по залу устранил техническую неполадку за четыре минуты.

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