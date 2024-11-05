Дептранс опроверг информацию о задымлении вагона на станции "Кузьминки" метро Москвы

Информация о задымлении вагона на станции метро "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии ложная, сообщил столичный Дептранс.

По информации ведомства, сотрудники метро использовали огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы.

"Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", – добавила пресс-служба ведомства.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в штатном режиме.

Утром 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что на станции "Кузьминки" произошло задымление в вагоне поезда. Сообщалось, что состав продолжил движение, а пассажиры остались на платформе в ожидании следующего поезда.

При этом на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.

Ранее стало известно, что расписание поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) по будним дням в ноябре. Коррективы будут внесены в график электричек, которые ходят с 19:00 до 06:30.