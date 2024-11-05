Интервалы движения поездов были увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы движения были увеличены из-за человека на путях. В настоящее время движение там осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что расписание поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) по будним дням в ноябре. Коррективы будут внесены в график электричек, которые ходят с 19:00 до 06:30.

Тем временем электробусы вышли на маршрут М54 от станции метро "Верхние Лихоборы" до железнодорожной станции Лосиноостровская. Этот магистральный маршрут связывает четыре линии столичного метро и МЦД, а также Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД).