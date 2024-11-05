Станция Ботанический сад МЦК работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция Ботанический сад Московского центрального кольца (МЦК) работает в обычном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Немногим ранее МЖД сообщила Агентству "Москва", что на станции Ботанический сад сработала пожарная сигнализация, которая не повлияла на движение поездов. Там же уточнили, что дежурный по залу устранил техническую неполадку за четыре минуты.

До этого в СМИ появилась информация о том, что на станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро произошло задымление в вагоне поезда. Сообщалось, что состав продолжил движение, а пассажиры остались на платформе в ожидании следующего поезда. В свою очередь, Дептранс опроверг эту информацию. В ведомстве уточнили, что сотрудники использовали огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы.

