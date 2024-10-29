Интервалы движения были увеличены на оранжевой линии метро Москвы из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Калужско-Рижской линии (6) метро Москвы были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Из-за ЧП не было движения от станции "Беляево" до "Октябрьской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, уточнили в департаменте.

В 20:13 ведомство сообщило о восстановлении движения на южном участке оранжевой линии.

Ранее на фиолетовой линии метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях. Движения не было от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной", а в обратном направлении поезда шли со временно увеличенными интервалами.

Позднее движение поездов вновь вошло в график.