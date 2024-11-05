Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся в столице с 8 и 9 ноября. Об этом пресс-служба Дептранса Москвы сообщила в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что с 8 ноября в ТиНАО заработают три новых маршрута, а с 9-го числа изменятся семь существующих в разных округах. Общественный транспорт будет ближе подъезжать к жилой застройке и соцобъектам.

Так, для пассажиров запустят новые маршруты от станций рельсового каркаса: экспресс № 102 от станции метро "Филатов Луг" до Новых Ватутинок и маршрут № 241 от МЦД Кокошкино в ЖК "Новое Внуково".

Новый маршрут с161 объединит районы Вороново и Краснопахорский в ТиНАО. Также добавятся новые остановки в ТиНАО и ВАО, скорректируются места посадки на остановках в центре и на юго-западе Москвы, улучшатся маршруты на востоке, северо-западе и в Зеленограде.

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"В начале ноября мы улучшим маршруты наземного транспорта в 21 районе столицы, а также в подмосковных Люберцах", – добавил Ликсутов.

Ранее электробусы появились на маршруте М54 от станции метро "Верхние Лихоборы" до железнодорожной станции Лосиноостровская. Маршрут связывает четыре линии столичной подземки и МЦД, а также Ярославское направление МЖД. В будние дни по маршруту курсируют 17 электробусов.