На Волочаевской улице в Москве обустроили приподнятые платформы для трамваев

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Шесть новых приподнятых платформ появились на трамвайных остановках на Волочаевской улице в Москве. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает телеграм-канал Дептранса.

Такие платформы позволяют пассажирам быстро и безопасно заходить в вагон и выходить из него, отметил вице-мэр. С начала года в столице обустроили 14 остановок с приподнятыми платформами, а всего в городе установлено 420 платформ. Горожане ими пользуются на Авиамоторной улице, новом участке по улице Сергия Радонежского, у метро "Площадь Ильича", а также у станции МЦД Митьково.

В данный момент специалисты заканчивают работы по обустройству соответствующих построек на улицах Образцова, Достоевского, а также на площадях Преображенской, Яузские Ворота и Борьбы.

Недавно в столичных трамваях появились стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе. В ближайшее время подобные наклейки разместят во всех видах наземного транспорта города.

В тестовом режиме стикеры появились в мае 2024 года на маршруте № 282. Пилотный проект продемонстрировал их высокую эффективность. При входе в транспорт наклейку мог видеть каждый пассажир. Так, число граждан, которые оплачивают проезд, выросло на 9%. На этом фоне количество безбилетников на маршруте уменьшилось на 6%.