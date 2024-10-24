Беспилотный трамвай проехал 2 тыс километров в Москве в рамках тестирования

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первый в России беспилотный трамвай проехал две тысячи километров в рамках тестирования в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Транспорт работает на базе искусственного интеллекта. В реальном времени он анализирует ситуацию и учится предсказывать будущие маневры различных объектов.

Трамваю в движении помогают лидары, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, "видят" объекты на расстоянии до 200 метров и определяют их местоположение с точностью до двух сантиметров. Также установлены радары, помогающие ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, и камеры для определения объектов перед транспортом.

По словам Ликсутова, в беспилотном трамвае сделано взаимное дублирование работы разных систем для высокой надежности обнаружения объектов. А беспилотная технология является уникальной разработкой в Европе, принадлежащей столичному правительству. В конце следующего года этот транспорт полностью перейдет на беспилотный режим.

Сейчас в городе проходит второй этап запуска беспилотного трамвая. Транспорт курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно.

Он передвигается как с пассажирами, так и без них. Для контроля движения в кабине находится водитель.