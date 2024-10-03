Ликсутов: столица поделится с регионами практиками по развитию городской инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москва поделится с российскими регионами лучшими практиками по развитию городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Серию демодней передовых решений столичное правительство открыло совместно с Агентством стратегических инициатив. В мероприятии поучаствовали представители почти 40 российских регионов. Гостям рассказали про московскую билетную систему "СберТройка", приложение "Парковки России", чат-бот Александру, а также про тестирование первого в стране беспилотного трамвая.

Запущенные в Москве разработки могут быть тиражированы на всю Россию, указал Ликсутов. Поэтому регионам не нужно самостоятельно создавать билетные решения или системы оплаты парковок. Они могут воспользоваться инструментами, которые уже опробовали в столице.

Москва передает регионам системы бесплатно, помогает с внедрением и сопровождением, а в некоторых случаях предоставляет вычислительные мощности, объяснил он.

Ранее Ликсутов заявил, что городские автобусы и электробусы планируется переводить на беспилотные системы, разработанные российскими специалистами. Сейчас подобные технологии уже тестируются на трамваях. Затем их испытают на метрополитене, после – на наземном транспорте.

Все решения в части беспилотных систем, применяемых в Москве, являются критическими и фактически разрабатываются сотрудниками столичного правительства, отметил заммэра.