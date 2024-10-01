Карта "Тройка" заработала в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жители Нижневартовска теперь могут оплачивать проезд картой "Тройка", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, такой способ оплаты появился в более чем 150 автобусах Нижневартовска, где есть валидаторы для безналичной оплаты проезда.

К этому событию выпустили тематическую "Тройку" с изображением памятника "Покорителям Самотлора".

"Внедрение современной билетной системы – это важный шаг на пути к цифровизации транспортной сети всей страны. По поручению Сергея Собянина мы делимся с регионами опытом запуска самых инновационных пассажирских сервисов. Благодарим власти региона и лично главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко за желание развивать отрасль и повышать комфорт пассажиров городского транспорта", – сказал Ликсутов.

Он напомнил, что с 1 марта 2024 года в Нижневартовске также работает московская билетная система "СберТройка". Тогда у горожан появилась возможность оплачивать проезд банковской картой.

Ранее Дептранс совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил восемь новых тематических карт "Тройка". На них изображены живописные виды Москвы и других регионов.

Между тем карта "Тройка" начала действовать на территории Приморского края. Сейчас московская билетная система "СберТройка" доступна в трех городах региона. Благодаря нововведениям оплатить проезд "Тройкой" могут 430 тысяч жителей Артема, Находки и Уссурийска.