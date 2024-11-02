Новые выделенные полосы появятся в трех районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 ноября в столичных Покровском-Стрешневе, Бибиреве и Царицыне появятся новые выделенные полосы протяженностью более одного километра, предназначенные для движения наземного транспорта, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря этому ежедневно по десяти маршрутам будет совершаться более 74 тысяч поездок.

"Время в пути на участках с выделенками сокращается в среднем в три раза, а аварийность снижается до 25%", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее выделенные полосы открылись в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимоновском районах, а также в Северном Тушине и Коммунарке. Они охватывают более 70 городских и областных маршрутов, по которым совершаются свыше 290 тысяч поездок в рабочий день.

Всего с начала года в Москве появились 24 выделенные полосы, их общая протяженность составляет почти 26 километров. Они охватывают более 170 маршрутов городского транспорта.