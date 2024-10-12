Новые выделенные полосы появились в шести районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые выделенные полосы появились в Москве. Они охватывают более 70 городских и областных маршрутов, по которым совершаются свыше 290 тысяч поездок в рабочий день, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня в четырех округах заработали еще почти 13,5 километра выделенных полос. Жители шести районов Москвы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые полосы открылись в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Северном Тушине и Коммунарке.

Всего с начала года в Москве появились 24 выделенные полосы, их общая протяженность составляет почти 26 километров. Они охватывают более 170 маршрутов городского транспорта.

В апреле в Москве заработали пять новых выделенных полос. Они появились на юге, юго-востоке и западе столицы, их протяженность – почти два километра. По участкам, где находятся новые "выделенки", проезжают 27 автобусных маршрутов, услугами которых каждый день пользуются 80 тысяч москвичей и гостей города.

