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25 марта, 11:30

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Пропускная способность обновленной развязки на юго-востоке МКАД увеличилась в 1,5 раза

Пропускная способность обновленной развязки на юго-востоке МКАД увеличилась в 1,5 раза

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По оценкам экспертов, после реконструкции развязки в районе пересечения МКАД с улицей Верхние Поля ее пропускная способность увеличилась в 1,5 раза. Кроме того, новый транспортный объект разгрузил кольцевую автодорогу примерно на 7–9%, а улицу Верхние Поля – на 38%.

Тем временем строителям осталось реконструировать последнюю из 22 развязок – на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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