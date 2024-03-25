Пропускная способность обновленной развязки на юго-востоке МКАД увеличилась в 1,5 раза

По оценкам экспертов, после реконструкции развязки в районе пересечения МКАД с улицей Верхние Поля ее пропускная способность увеличилась в 1,5 раза. Кроме того, новый транспортный объект разгрузил кольцевую автодорогу примерно на 7–9%, а улицу Верхние Поля – на 38%.

Тем временем строителям осталось реконструировать последнюю из 22 развязок – на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.