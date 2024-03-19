Инспекторы усилят патрулирование на пяти улицах Москвы с 20 марта

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Инспекторы усилят патрулирование на 5 улицах Москвы с 20 марта в целях улучшения безопасности городских дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Инспекторы МАДИ будут чаще проверять участки, где водители бросают авто под запрещающими знаками и на тротуарах. Нарушители получат штраф в размере 3 тысяч рублей", – добавили там.

Речь идет о Неглинной, Раздельной и Люблинской улицах, Петровке и Осеннем бульваре. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, брошенные на тротуарах автомобили мешают не только пешеходам, но и препятствуют работе специальной техники.

"Мы убедительно просим водителей соблюдать правила, парковаться только в разрешенных местах и с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения", – добавил он.

Ранее пресс-служба ведомства рассказала, что с начала 2024 года на 5 улицах Москвы на 30% уменьшилось количество нарушений правил дорожного движения. Произошло это после усиления контроля за соблюдением правил парковки на Ярцевской улице, Рязанском проезде, на Новом Арбате, в Ильменском проезде и Звонарском переулке.

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