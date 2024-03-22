Дом по программе реновации построят на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На территории Юго-Западного административного округа столицы в районе Зюзино построят жилой дом на территории площадью 0,5 гектара. Соответствующий градостроительный план земельного участка уже выпущен, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Здание, площадь которого составит около 20 тысяч квадратных метров, будет находиться на Балаклавском проспекте. За счет удобного расположения у будущих жителей появится возможность пользоваться сразу двумя линиями метро – Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой.

Кроме того, у горожан будет доступ к современному спортивному центру с бассейном и беговыми дорожками, добавила Княжевская, так как новостройку возведут рядом с недавно реконструированным конноспортивным комплексом "Битца".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках реновации в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов. Новое современное жилье получат около 7,1 тысячи человек. Из них квартиры получили уже 700 жителей.

Свыше 55 новостроек передали столице под заселение по реновации в 2023 году